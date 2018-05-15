Три «магических кристалла» Давида Яна

Российское издание «Хайтек» опубликовало интервью с основателем компании ABBYY Давидом Яном, из которого мы отобрали некоторые фрагменты.

«Все свое» не актуально

Не принято сейчас разрабатывать «все свое». Принято брать лучшее, что есть, и дорабатывать. Брать технологии open source или по лицензии, создавать еще более сильные технологии и, опять же, открывать к ним доступ или лицензировать. Вот таким образом можно двигаться, постоянно ускоряя развитие.

Золотая середина

Последний скандал с Facebook в некотором смысле раздут журналистами. Но реальности все гораздо «хуже». Потому что не только Facebook, но и Google, и Apple владеют неимоверным количеством информации о людях, делятся этой информацией с властями - и люди с этим согласны.

Я считаю, общество должно найти золотую середину между безопасностью и комфортом.

Открытость информации и потенциальные утечки - плата за комфорт. Умный календарь подсказывает тебе, когда пора ехать на важные переговоры, но для этого надо поделиться с ним информацией о своих встречах.

Искусственный интеллект не станет «центральным мозгом»

Опасения относительно искусственного интеллекта обоснованны - они связаны в первую очередь с тем, что новые модели искусственного интеллекта появляются при участии старых. Одни нейронные сети порождают другие - более совершенные. И мы не можем исключить ситуации, когда в попытке решить какую-то полезную задачу искусственный интеллект породит эволюционные ветки, враждебно настроенные по отношению к человеку. Так происходит в естественной среде - пытаясь создать полезные виды бактерий, человек иногда создает патогенные. Например, бактерия, созданная, чтобы поедать пластик на свалках, начинает поедать пластик в деталях самолета.

В любом случае не стоит ожидать, что искусственный интеллект станет «центральным мозгом»: принятие решений остается за людьми. Именно они должны быть «коллективным разумом» любой организации.

Ценность идеи

Гениальных идей человек может придумать очень много - они приходят чуть ли ни каждую неделю. Но вопрос в ценности идеи. Раньше я говорил, что вклад идеи в успех стартапа - 5%. Сейчас, прожив несколько лет в Кремниевой Долине, склонен соглашаться с местными бизнес-ангелами и опытными инвесторами, которые считают, что сама по себе идея значит меньше 5% или вообще ничего. Главное - реализация, а реализация связана с командой.

Три «магических кристалла»

Для реализации идеи нужны три «магических кристалла». Первый - конкурентное преимущество в способности создать продукт (владение технологией). Второй - конкурентное преимущество в способности доставить продукт потенциальному пользователю (владение каналом). Третий - конкурентное преимущество в понимании боли пользователя. Заметьте: сама идея тут вообще отсутствует.