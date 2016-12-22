В Сюнике создается фонд развития и инвестиций

Ереван /Медиамакс/. Сегодня на заседании правительства Армении было принято решение о создании Фонда развития и инвестиций в Сюникском марзе.
Фонд будет действовать под управлением администрации Сюникского марза.
Целью фонда будет стимулировать развитие разных социально-экономических сфер в Сюникском марзе, в том числе - промышленности, сельского хозяйства, строительства, торговли, туризма, научной, культурной сфер, содействие идентификации и решению проблем хозяйствующих субъектов марза, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест.
Как объяснили в правительстве, содействие экономической активности в марзах является одной из приоритетных задач государства, и целесообразнее делать это посредством структур, обладающих соответствующими профессиональными и финансовыми ресурсами.
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