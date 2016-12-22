Араратский бакалавриат будет внедрен в марзах

Ереван /Медиамакс/. Программа «Араратский бакалавриат», разработанная образовательным фондом «Айб» и дополненная в рамках Национальной программы превосходства образования, будет внедрена в старших школах регионов Армении.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.



Старт внедрения программы намечен на декабрь этого года. На первом этапе планируется внедрить программу в отобранные школы марзов Армении и НКР – как минимум в одном из классов.



Экзамены Араратского бакалавриата будут включены в систему вступительных экзаменов вузов, а до окончательного решения проблемы прием выпускников Араратского бакалавриата в вузы будет осуществляться путем целевого выделения мест.



Фонд «Айб» 5-15 декабря проводил общественные слушания по данному вопросу во всех марзах Армении.



Араратский бакалавриат является армяноязычной образовательной программой, соответствующей международным стандартам, призванной предоставить возможность получения конкурентного школьного образования всем ученикам Армении.



Программа осуществляется совместно с министерством образования и науки Армении, центром «Кембриджские международные экзамены» Кембриджского университета и Институтом образования (IOE) Университетского колледжа Лондона (UCL).



В сентябре о программе Араратского бакалавриата Медиамакс беседовал с исполнительным директоров фонда «Айб» Давидом Саакяном, который недавно был назначен замминистра образования Армении.