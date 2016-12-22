Через неделю будет объявлен новый состав Совета по борьбе с коррупцией

Ереван /Медиамакс/. Состав Совета по борьбе с коррупцией будет объявлен через неделю.
«Работы завершены и итоги подведены. Через неделю правительству будет представлено предложение», - сказала министр юстиции Арпине Ованнисян, отвечая на вопрос премьер-министра Карена Карапетяна, на каком этапе находится процесс пересмотра состава совета.
Премьер-министр отдал распоряжение о пересмотре состава Совета по борьбе с коррупцией 3 ноября.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.