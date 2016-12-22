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Через неделю будет объявлен новый состав Совета по борьбе с коррупцией


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Состав Совета по борьбе с коррупцией будет объявлен через неделю.

«Работы завершены и итоги подведены. Через неделю правительству будет представлено предложение», - сказала министр юстиции Арпине Ованнисян, отвечая на вопрос премьер-министра Карена Карапетяна, на каком этапе находится процесс пересмотра состава совета.

Премьер-министр отдал распоряжение о пересмотре состава Совета по борьбе с коррупцией 3 ноября.

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