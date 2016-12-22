Премьер-министр обещал «всячески поддерживать сирийских армян»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Карен Карапетян принял сегодня группу сирийских армян, осуществляющих в Армении деятельность в разных сферах.
Предприниматели подняли вопросы, связанные с работой общественной организации «Союз сирийских армян», стимулированием местного производства и кредитованием.
«Мы всячески будем поддерживать все программы, направленные на то, чтобы сирийские армяне оставались в Армении. Вы на самом деле изменили в Ереване культуру бизнеса, услуг, и ваше становление для нас чрезвычайно важно»,- сказал Карен Карапетян.
Глава правительства отметил, что государство готово оказывать поддержку армянским предпринимателям из Сирии, призвав их представлять свои бизнес-планы и предложения в министерство экономического развития и инвестиций Армении.
Карен Карапетян выразил готовность обсудить с армянскими предпринимателями из Сирии любые предложения, связанные с развитием их бизнеса.
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