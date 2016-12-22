Президент Армении назвал «выжидательным» отношение граждан к ЕАЭС

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян принял сегодня в Ереване главу коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграна Саргсяна.



«Мы вместе стояли у истоков процесса присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу, и, вступая в этот союз, рассчитывали значительно улучшить экономическое положение Армении. К сожалению, вступление совпало с международными экономическими процессами, которые негативно сказались на экономике страны, и отношение наших граждан к Европейскому экономическому союзу пока, мягко говоря, выжидательное. Хотя, в случае отказа от членства, уверен, негативных подходов было бы больше», - сказал президент.



Серж Саргсян отметил важность вопросов, вошедших в повестку заседания Высшего совета Евразийской экономической комиссии, которое состоится 26 декабря в Санкт-Петербурге, в том числе - принятие Таможенного кодекса.



«Мы активно поддерживаем переговорный процесс между Евразийской комиссией и нашим традиционным партнером - Ираном, стремясь к скорейшему и эффективному подписанию соглашения о зоне свободной торговли», - сказал Серж Саргсян.



Тигран Саргсян в свою очередь подчеркнул, что намерен обсудить с президентом Армении приоритетные действия, направленные на углубление интеграционного союза, «чтобы все страны-члены получали экономические выгоды, относительно которых сформированы серьезные ожидания как в обществе, так и у политических деятелей».