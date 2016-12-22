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Хасан Роухани 21 декабря посетит Ереван


Президент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани

Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Президент Ирана Хасан Роухани 21 декабря посетит Ереван.

Как передают иранские СМИ, об этом 18 декабря сообщил глава пресс-службы президента Ирана Парвиз Исмаили.

Он сообщил, что в рамках визита запланирована встреча Хасана Роухани с президентом Армении Сержем Саргсяном и подписание меморандума о торгово-экономическом сотрудничестве.

Парвиз Исмаили отметил, что президента Ирана будут сопровождать ряд министров и руководители частных компаний.

Из Армении президент Ирана отправится в Казахстан и Кыргызстан.

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