Ереван /Медиамакс/. Президент Ирана Хасан Роухани 21 декабря посетит Ереван.
Как передают иранские СМИ, об этом 18 декабря сообщил глава пресс-службы президента Ирана Парвиз Исмаили.
Он сообщил, что в рамках визита запланирована встреча Хасана Роухани с президентом Армении Сержем Саргсяном и подписание меморандума о торгово-экономическом сотрудничестве.
Парвиз Исмаили отметил, что президента Ирана будут сопровождать ряд министров и руководители частных компаний.
Из Армении президент Ирана отправится в Казахстан и Кыргызстан.
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