Разрабатывается альтернатива Верхнему Ларсу, сказал премьер

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал сегодня, что правительство предпринимает шаги по разработке новых транспортных схем и поиску альтернативы дороге через пропуской пункт Верхний Ларс на грузино-российской границе.

Об этом премьер-министр сказал на встрече с представителями 10 крупных армянских компаний-импортеров.



По словам Карена Карапетяна, альтернативная дорога позволит организовать импорт и экспорт в наиболее благоприятных условиях.



Премьер-министр накануне встретился также с представителями 10 крупнейших армянских производителей-экспортеров.



Карен Карапетян отметил, что правительство планирует провести мониторинг правовых норм, регулирующих сферу экспорта, выявить и устранить административные преграды.



Премьер-министр подчеркнул, что правительство будет последовательным в решении поднятых вопросов и придает огромную важность деятельности армянских производителей, ориентированных на экспорт. --0--