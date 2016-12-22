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Разрабатывается альтернатива Верхнему Ларсу, сказал премьер


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал сегодня, что правительство предпринимает шаги по разработке новых транспортных схем и поиску альтернативы дороге через пропуской пункт Верхний Ларс на грузино-российской границе.

Об этом премьер-министр сказал на встрече с представителями 10 крупных армянских компаний-импортеров.

По словам Карена Карапетяна, альтернативная дорога позволит организовать импорт и экспорт в наиболее благоприятных условиях.

Премьер-министр накануне встретился также с представителями 10 крупнейших армянских производителей-экспортеров.

Карен Карапетян отметил, что правительство планирует провести мониторинг правовых норм, регулирующих сферу экспорта, выявить и устранить административные преграды.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство будет последовательным в решении поднятых вопросов и придает огромную важность деятельности армянских производителей, ориентированных на экспорт. --0--

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