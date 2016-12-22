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Серж Саргсян выразил соболезнования Владимиру Путину


Президент Армении Серж Саргсян
Президент Армении Серж Саргсян

Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян 19 декабря направил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с варварским убийством посла РФ в Турции Андрея Карлова.

Президент Армении строго осудил этот террористический акт, выразив соболезнования родным и близким посла, дипмиссии РФ и всему российскому народу.

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