Серж Саргсян выразил соболезнования Владимиру Путину

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян 19 декабря направил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с варварским убийством посла РФ в Турции Андрея Карлова.

Президент Армении строго осудил этот террористический акт, выразив соболезнования родным и близким посла, дипмиссии РФ и всему российскому народу.