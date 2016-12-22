Президент Армении выразил соболезнования Ангеле Меркель

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян направил сегодня соболезнования канцлеру Германии Ангеле Меркель в связи с трагедией, произошедшей в центре Берлина, в результате которой погибли и получили ранения десятки невинных людей.
Как сообщила пресс-служба президента Армении, в телеграмме Серж Саргсян строго осудил терроризм и подтвердил готовность Армении продолжать последовательную борьбу против международного терроризма.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.