Президент Ирана прибыл в Армению

Ереван /Медиамакс/. Сегодня с официальным визитом в Армению прибыл президент Ирана Хасан Роухани.

В международном аэропорту «Звартноц» гостя встретил президент Армении Серж Саргсян.



Медиамакс отмечает, что это первый визит Хасана Роухани в Армению.



Первая встреча глав государств состоялась в августе 2013 года в Тегеране.