Президент Ирана прибыл в Армению

Ереван /Медиамакс/. Сегодня с официальным визитом в Армению прибыл президент Ирана Хасан Роухани.
В международном аэропорту «Звартноц» гостя встретил президент Армении Серж Саргсян.
Медиамакс отмечает, что это первый визит Хасана Роухани в Армению.
Первая встреча глав государств состоялась в августе 2013 года в Тегеране.
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