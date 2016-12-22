1518 просмотров

Президент Ирана прибыл в Армению


Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Сегодня с официальным визитом в Армению прибыл президент Ирана Хасан Роухани.

В международном аэропорту «Звартноц» гостя встретил президент Армении Серж Саргсян.

Медиамакс отмечает, что это первый визит Хасана Роухани в Армению.

Первая встреча глав государств состоялась в августе 2013 года в Тегеране.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Армия и Полиция | Декабрь 22, 2016 14:22
Уже действуют станции по противодействию БПЛА противника

Армия и Полиция | Декабрь 22, 2016 13:03
Правительство Армении создало Центр стратегических инициатив

Армия и Полиция | Декабрь 22, 2016 12:27
Утверждена стратегия военно-промышленного развития
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2016