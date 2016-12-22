«Аврора» объявила конкурсы короткометражных фильмов и фотографий

Ереван /Медиамакс/. Гуманитарная инициатива «Аврора» объявила конкурс короткометражных фильмов всех жанров.

«Мы ждем фильмов, раскрывающих ваше понимание идей гуманизма, надежды, самоотверженности и веры в лучшее будущее», - говорится в сообщении «Авроры».



Общие требования:



Возраст участников: до 40 лет включительно;

Длина фильма: не более 5 минут;

Жанры: Документальный, художественный, анимация (3D, 2D), другие;

Крайний срок подачи заявок: 28 Марта 2017;

Фильмы должны быть созданы не ранее 1 января 2016;

Фильмы должны быть выложены в ограниченном доступе на YouTube или Vimeo.



Оценивать работы будет профессиональное жюри. По итогам конкурса гуманитарная инициатива «Аврора» вручит автору лучшего фильма 4000 долларов. Участники, занявшие 2-е и 3-е место, получат 2000 и 1500 долларов соответственно. Авторы пяти лучших фильмов получат уникальную возможность посетить церемонию вручения премии Aurora Prize в Ереване 28 мая 2017 года.



«Аврора» также объявила международный фотоконкурс.



«Мы ждем снимков, раскрывающих ваше понимание идей гуманизма, надежды, самоотверженности и веры в лучшее будущее. На конкурс принимаются фотографии любых жанров», - говорится в сообщении «Авроры».



Общие требования:



Возраст участников: до 40 лет включительно;

Крайний срок подачи заявок: 20 марта 2017;

Фотографии должны быть сделаны не ранее 1 января 2016;



Оценивать работы будет профессиональное жюри. По итогам конкурса гуманитарная инициатива «Аврора» вручит автору лучшей фотографии 2500 долларов. Участники, занявшие 2-е и 3-е место, получат 1500 и 1000 долларов соответственно. Авторы пяти лучших работ получат уникальную возможность посетить церемонию вручения премии Aurora Prize в Ереване 28 мая 2017 года.



Заявку для участия в конкурсах можно заполнить по данной ссылке.