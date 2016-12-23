Президент Армении заявил о необходимости «ускоренного развития»

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян сказал, что «нам необходим ускоренный рост развития».

Об этом глава государства сказал 22 декабря, принимая представителей бизнес-кругов.



«Наше правительство предоставляет возможность заложить новые основы плодотворного сотрудничества во имя будущего развития. В этом плане я ожидаю, что правительство будет оказывать качественные услуги, являясь вашим надежным партнером», - сказал президент Армении.



Серж Саргсян заметил, что в условиях сокращения притока ресурсов извне «стимулирование роста экономики посредством экспорта стало приоритетом».



«Данные 2015-2016 гг. свидетельствуют, что наша экономика имеет определённый потенциал, чтобы развиваться в этом направлении. Показатели соотношения экспорта и импорта в январе-ноябре 2016 г. позволяют утверждать, что экспорт должен стать той движущей силой, которая обеспечит ускоренный экономический рост», - сказал президент.



«Наша приоритетная задача - укрепить взаимное доверие правительства и делового сообщества. Я очень хорошо знаю, что никто из вас не избегает открытого и прямого разговора. Будьте уверены, что в лице правительства вы найдете достойного собеседника.

Необходимо, объединив общие усилия, открыть новые перспективы для нашей страны. Уверен, что наступающие несколько лет для нас будут переломными», - заключил Серж Саргсян.