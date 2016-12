В Масисе стартовала благотворительная акция «Теплое Рождество»

Ереван/Медиамакс/. 25 декабря в городе Масис стартовала благотворительная акция «Теплое Рождество», направленная на поддержку семей с детьми.

Организаторами выступают благотворительная организация Adibekyan Family Foundation for Advancement и Фонд развития Масиса.



Благотворительная акция проходит с 25 декабря по 7 января. Новогодние подарки получат семьи Масиса, ожидающие появление ребенка, с новорожденными и детьми в возрасте до 16 лет, а также семьи детей с инвалидностью и детские сады.



Подарок выбирается исходя из индивидуальных потребностей семей. Это может быть детская одежда и обувь, предметы ухода за новорожденными, аксессуары для малышей, игрушки и развивающие игры.



Каждой семье будет уделено отдельное внимание при поздравлении. Например, семьям, ожидающим появление ребенка в период новогодних праздников, волонтеры Фонда Развития Масиса вручат подарок при выписке из роддома, а семьи с детьми с инвалидностью получили подарки во время праздничного концерта 25 декабря.



Гагик Адибекян, основатель благотворительной организации Adibekyan Family Foundation for Advancement: «Благотворительность должна быть нацелена на детей, на их воспитание и образование. Наша задача -- вырастить новое поколение в Армении, которому сможем передать наследие страны, и только от нас зависит, какими вырастут наши дети. Помогая сегодня семьям с детьми, мы вносим вклад в развитие и Масиса, и Армении».



Исполнительный директор Фонда развития Масиса Степан Оганнисян отметил: «В прошлом году мы начали вместе с жителями Масиса проводить в городе рождественские и новогодние мероприятия, а в этом году продолжаем эту замечательную традицию. Важно, чтобы люди объединялись, делая общее доброе дело».



Акция «Теплое Рождество» -- часть программы, организованной Adibekyan Family Foundation for Advancement и Фондом развития Масиса в новогодние и рождественские праздники. C 24 по 30 декабря в городе состоится концерт, новогодняя елка, литературно-музыкальный вечер, новогодний карнавал и другие мероприятия, цель которых – объединить жителей города. --0--