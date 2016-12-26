Виген Саргсян выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян сегодня посетил посольство РФ в Ереване, чтобы выразить соболезнования по случаю крушения в Черном море самолета Ту-154 минобороны России.



Виген Саргсян передал министру обороны РФ Сергею Шойгу послание с соболезнованиями.



«Тяжело осознавать, что страшная трагедия унесла жизни десятков людей, погиб опытный экипаж самолета, военнослужащие, артисты Ансамбля им. Александрова, талантливые журналисты.



В связи с необратимой потерей выражаю свои глубочайшие соболезнования Вам, родным и близким погибших, личному составу ВС России, всему братскому народу Российской Федерации», - говорится в послании Вигена Саросяна.