При поддержке IDeA в Армению переехали 37 армян из Сирии

Ереван/Медиамакс/. В рамках инициативы фонда IDeA «Помощь армянам Сирии» в Армению из Алеппо переехали 37 сирийских армян.
Еще 18 человек выразили желание переехать в Армению благотворительной общественной организации «Алеппо».
15 октября фонд IDeA заявил о выделении $ 250 тыс. на помощь сирийским армянам, средства будут распределены между четырьмя организациями для разработки и осуществления программ в следующих направлениях:
– помощь тем, кто продолжает оставаться в Сирии (AGBU);
– помощь тем, кто ищет временное пристанище за пределами Сирии (Mission Armenia);
– помощь тем, решил переехать в Армению («Алеппо»);
– помощь в интеграции и трудоустройстве в Армении (RepatArmenia).
В рамках инициативы «Помощь армянам Сирии» между организациями Mission Armenia и RepatArmenia состоялись обсуждения для оценки нужд сирийских армян. Были разработаны программы, старт которым будет дан в январе 2017 года.
На предоставленные фондом IDeA средства организация Mission Armenia с января 2017 года начнет оплачивать аренду жилья для переезжающих в Армению сирийских армян.
На призыв IDeA помочь сирийским армянам отозвались разные организации и частные лица, их пожертвования составили уже 10 млн 784 тыс. драмов.
Все желающие оказать финансовое содействие организациям AGBU, Mission Armenia, «Алеппо» и RepatArmenia могут найти необходимую информацию, пройдя по ссылке.
По вопросам предоставления жилья, работы или организации обучения и другим вопросам следует обращаться по эл. почте sai@idea.am или телефону +374 (0) 60 700801.
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