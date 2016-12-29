Замначальника Генштаба ВС Армении попал в аварию

Ереван/Медиамакс/. Сегодня утром примерно в 07:30 на трассе Ереван-Арташат произошло ДТП с участием автомобиля заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Армении, генерал-лейтенанта Энрико Априамова.

Заместитель начальника Генштаба и водитель получили различные повреждения, однако их жизни ничего не угрожает, сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.