Замначальника Генштаба ВС Армении попал в аварию

Ереван/Медиамакс/. Сегодня утром примерно в 07:30 на трассе Ереван-Арташат произошло ДТП с участием автомобиля заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Армении, генерал-лейтенанта Энрико Априамова.
Заместитель начальника Генштаба и водитель получили различные повреждения, однако их жизни ничего не угрожает, сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.
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