Ереван не отказывается от строительства железной дороги в Иран

Ереван/Медиамакс/. Сегодня на заседании правительства был утвержден проект решения о ликвидации ЗАО «Директорат железнодорожного строительства» при министерстве транспорта, связи и информационных технологий.
Как сообщил министр Ваан Мартиросян, решение обусловлено с оптимизацией государственного аппарата и позволит сократить бюджетные расходы на сумму примерно 35 млн драмов в год.
Ваан Мартиросян подчеркнул, что это не отразится на реализации проекта строительства железной дороги Армения-Иран, и соответствующие функции может выполнять железнодорожное управление в составе министерства.
Министр отметил, что правительство остается заинтересованным в реализации проекта строительства железной дороги Армения-Иран.--0--
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