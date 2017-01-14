Ереван не отказывается от строительства железной дороги в Иран

Ереван/Медиамакс/. Сегодня на заседании правительства был утвержден проект решения о ликвидации ЗАО «Директорат железнодорожного строительства» при министерстве транспорта, связи и информационных технологий.

Как сообщил министр Ваан Мартиросян, решение обусловлено с оптимизацией государственного аппарата и позволит сократить бюджетные расходы на сумму примерно 35 млн драмов в год.



Ваан Мартиросян подчеркнул, что это не отразится на реализации проекта строительства железной дороги Армения-Иран, и соответствующие функции может выполнять железнодорожное управление в составе министерства.



Министр отметил, что правительство остается заинтересованным в реализации проекта строительства железной дороги Армения-Иран.--0--