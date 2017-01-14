Ереван /Медиамакс/. Премия «Аврора» представила фильм «Мэгги помогает детям», который рассказывает о первом лауреате премии, основательнице приюта «Дом Шалом» (Maison Shalom) и больницы REMA в Бурунди Маргерит Баранкитс, а также долгосрочном воздействии премии.

Маргерит Баранкитс в 2016 году получила уникальную возможность номинировать на награду в размере 1 млн долларов гуманитарные организации, которые вдохновили ее на гуманитарную деятельность.



Маргерит Баранкитс выбрала своих надежных партнеров - Фонд Великого герцога и Великой герцогини Люксембурга, Фонд Жан-Франсуа Петерброка (Фонд JFP) и Фонд Bridderlech Deelen, Люксембург.



«Я выбрала эти три организации, потому что знала, что они обязательно осуществят свои мечты и изменят наш мир»,- объясняет первый лауреат премии «Аврора» Маргерит Баранкитс.



Перечисленным организациям уже удалось профинансировать в Руанде, Эфиопии, Бразилии и Демократической Республике Конго ряд проектов, которые занимаются борьбой с детской нищетой и делают более доступной помощь несовершеннолетним беженцам и сиротам, а также их реабилитацию.



