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«Аврора» представила фильм «Мэгги помогает детям»


Фото: Aurora Prize


Ереван /Медиамакс/. Премия «Аврора» представила фильм «Мэгги помогает детям», который рассказывает о первом лауреате премии, основательнице приюта «Дом Шалом» (Maison Shalom) и больницы REMA в Бурунди Маргерит Баранкитс, а также долгосрочном воздействии премии.

Маргерит Баранкитс в 2016 году получила уникальную возможность номинировать на награду в размере 1 млн долларов гуманитарные организации, которые вдохновили ее на гуманитарную деятельность.

Маргерит Баранкитс выбрала своих надежных партнеров - Фонд Великого герцога и Великой герцогини Люксембурга, Фонд Жан-Франсуа Петерброка (Фонд JFP) и Фонд Bridderlech Deelen, Люксембург.

«Я выбрала эти три организации, потому что знала, что они обязательно осуществят свои мечты и изменят наш мир»,- объясняет первый лауреат премии «Аврора» Маргерит Баранкитс.

Перечисленным организациям уже удалось профинансировать в Руанде, Эфиопии, Бразилии и Демократической Республике Конго ряд проектов, которые занимаются борьбой с детской нищетой и делают более доступной помощь несовершеннолетним беженцам и сиротам, а также их реабилитацию.

 

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