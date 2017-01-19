Армения на 66-м месте в рейтинге самых «сильных» паспортов

Ереван/Медиамакс/. В списке стран с самыми «сильными» паспортами Армения занимает 66-е место.

Согласно рейтингу Passport Index, «сила» паспорта зависит от количества стран, которые ее обладатель может посещать без въездной визы.



В рейтинг вошли паспорта 96 стран.



66-е место с Арменией разделили Зимбабве, Кыргызстан и Китай.



Грузия на 57-м месте, Азербайджан – на 63-м.



Лидер рейтинга – Германия, граждане которой могут без визы посещать 157 государств.



На втором месте – Швеция и Сингапур, граждане которых могут посещать без виз 156 стран.



Граждане Дании, Финляндии, Испании, Швейцарии, Норвегии, Великобритании и США без визы могут ездить в 155 стран.



Замыкают список Пакистан и Афганистан.