Армения на 66-м месте в рейтинге самых «сильных» паспортов

Ереван/Медиамакс/. В списке стран с самыми «сильными» паспортами Армения занимает 66-е место.
Согласно рейтингу Passport Index, «сила» паспорта зависит от количества стран, которые ее обладатель может посещать без въездной визы.
В рейтинг вошли паспорта 96 стран.
66-е место с Арменией разделили Зимбабве, Кыргызстан и Китай.
Грузия на 57-м месте, Азербайджан – на 63-м.
Лидер рейтинга – Германия, граждане которой могут без визы посещать 157 государств.
На втором месте – Швеция и Сингапур, граждане которых могут посещать без виз 156 стран.
Граждане Дании, Финляндии, Испании, Швейцарии, Норвегии, Великобритании и США без визы могут ездить в 155 стран.
Замыкают список Пакистан и Афганистан.
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