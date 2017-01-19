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Армения на 66-м месте в рейтинге самых «сильных» паспортов


Фото: https://www.passportindex.org/


Ереван/Медиамакс/. В списке стран с самыми «сильными» паспортами Армения занимает 66-е место.

Согласно рейтингу Passport Index, «сила» паспорта зависит от количества стран, которые ее обладатель может посещать без въездной визы.

В рейтинг вошли паспорта 96 стран.

66-е место с Арменией разделили Зимбабве, Кыргызстан и Китай.

Грузия на 57-м месте, Азербайджан – на 63-м.

Лидер рейтинга – Германия, граждане которой могут без визы посещать 157 государств.

На втором месте – Швеция и Сингапур, граждане которых могут посещать без виз 156 стран.

Граждане Дании, Финляндии, Испании, Швейцарии, Норвегии, Великобритании и США без визы могут ездить в 155 стран.

Замыкают список Пакистан и Афганистан.

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