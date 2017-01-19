Армянские ученые могут решать сложные оборонные задачи

Ереван /Медиамакс/. Глава Государственного комитета по науке Самвел Арутюнян назвал сегодня 2016 год «сложным и ответственным».

Выступая на встрече с журналистами, Самвел Арутюнян сказал, что объем государственного финансирования науки в 2016 году составил 14,2 млрд драм, из которых 12,6 млрд драм были направлены на базовые, а 1,4 млрд - на тематические программы.



Самвел Арутюнян заметил, что наука является той единственной сферой, финансирование которой обязательно растет параллельно с ростом госбюджета (в этом году рост составил 0,8%).



«Нам удалось профинансировать четыре программы, благодаря которым в течение ближайших двух лет будут осуществляться специальные научно-исследовательские работы, направленные на решение оборонных задач»,- сказал он.



Самвел Арутюнян сказал, что финансируемые программы в оборонной сфере направлены как на улучшение бытовых условий военнослужащих, так и на решение инженерно-технических и военно-технических задач.



«В этой сфере армянские ученые могут решать задачи лобой сложности при условии правильно направленных заказов. Это было неоднократно доказано и мы добились довольно серьезных успехов»,- сказал руководитель Государственного комитета по науке.