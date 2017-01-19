Отчет: мишенью Азербайджана в Чинари было мирное население

Ереван/Медиамакс/. Мишенью азербайджанских ВС в ходе диверсионной атаки на село Чинари Тавушского марза 29 декабря 2016 года было мирное население.



Защитник прав человека Армении Арман Татоян представил сегодня документ, соответствующий стандартам международного фактографического отчета, составленный по итогам работы группы по сбору фактов офиса омбудсмена, проведенной после нападения на Чинари.



По словам Армана Татояна, нападение и убийство трех армянских военнослужащих произошло при таких обстоятельствах, когда армянская сторона не могла нанести противнику никакого вреда.



Касаясь событий, последовавших за убийством армянских военнослужащих, Арман Татоян отметил, что утром 29 декабря с 08:00 противник начал обстрел села Чинари, который продолжался до полудня.



«Все это время жители села были вынуждены прятаться в убежищах. На территории села нет воинской части или других военных объектов, что делает очевидным намерение противника сделать мишенью мирное население и нанести ущерб», - подчеркнул омбудсмен Армении.



Группа по сбору фактов работала также в праздничные дни и констатировала, что ряд домов, школа и детский сад в Чинари были выбраны в качестве мишени и подвергались обстрелам со стороны противника также 3 и 8 января.



13 января противник начал обстреливать участок дороги Баганис-Воскепар, подвергая опасности передвижение мирных жителей.



Омбудсмен сообщил, что скоро в Страсбурге состоятся встречи на высоком уровне, в ходе которых он представит свой доклад и выводы группы.