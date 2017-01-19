Ереван/Медиамакс/. Второй президент Армении Роберт Кочарян живет в Ереване.

Об этом сказал руководитель офиса второго президента Армении Виктор Согомонян, комментируя для сайта 2rd.am публикации о том, что Роберт Кочарян переехал в США.



«Роберт Кочарян продолжает жить в Ереване и не собирается никуда переезжать. США он в последний раз посещал в 2014 году - на несколько дней», - сказал Виктор Согомонян.