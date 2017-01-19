«Аврора» представила данные опроса, проведенного в 10 странах

Ереван/Медиамакс/. Международная гуманитарная инициатива «Аврора» представила основные результаты опроса общественного мнения, проведенного в 10 странах.

Исследование проводилось в два этапа, в марте и в июне-июле 2016 года, в США, Канаде, Франции, Австралии, Аргентине, Дании, Норвегии, Греции, Германии и России.



Исследование проводила лондонская компания New Place Consultancy совместно с брюссельским отделением агентства TNS Opinion, Kantar Group.



Согласно полученным данным, те, кто слышал о премии «Аврора», в подавляющем большинстве случаев относятся к ней положительно. Среди причин подобного отношения опрошенные назвали тот факт, что премия отмечает заслуги тех, кому редко воздают должное, а также способствует созданию положительного образа армян.



Одной из задач опроса было выяснить, что именно глобальная аудитория знает об Армении и армянах. Ответы респондентов показали, что в основном широкой общественности знакомы армянская еда и история, а также армянские сообщества.







Опрос по тем же ключевым пунктам - знания, осведомленность, вовлеченность – был проведен и среди представителей мировой армянской диаспоры. Между их ответами и ответами респондентов из широкой общественности наблюдается определенное сходство в том, что касается восприятия армян. Наиболее часто упоминаемыми в этом контекте положительными характеристиками оказались «гордые, дружелюбные и уважительно относящиеся к другим».



Любопытно, что почти треть респондентов отметила, что армянские сообщества важны для их страны, как на национальном, так и на региональном уровне, но в то же время большинство опрошенных полагает, что армяне играют в жизни их страны небольшую роль. При этом за армянскими сообществами признают значительный вклад в интеллектуальную, культурную, социальную и экономическую сферы. Список самых узнаваемых армянских звезд возглавляют Ким Кардашян и Шер – почти все респонденты, будь то армяне или представители других национальностей, были уверены в армянском происхождении этих знаменитостей.



Вопросы, посвященные Республике Армения, выявили значительный интерес к этой стране, не в последнюю очередь с точки зрения ее туристического потенциала. При этом представители широкой общественности практически не рассматривают Армению как страну, где можно заниматься бизнесом. Армяне, напротив, весьма заинтересованы в том, чтобы узнать побольше о деловом потенциале Армении. Каждый седьмой респондент (и каждый второй опрошенный армянин) заявил, что в будущем собирается посетить Армению.