Ереван /Медиамакс/. Гуманитарная инициатива «Аврора» объявила творческий конкурс для детей от 7 до 14 лет.

На конкурс принимаются работы в виде рисунков, скульптур, керамики или батика, а также работы по дереву или в цифровом формате.



Все произведения должны выражать идеи гуманизма, мужества, самоотверженности, добра и веры в лучшее будущее.



Работы должны быть созданы после 1 января 2016 года.



Крайний срок подачи заявок - 31 марта 2017 года.



Участникам нужно сфотографировать свою работу и отправить снимок на art@auroraprize.com. В письме также нужно указать следующую информацию: имя, фамилию, возраст, название школы и/или художественной студии, а также имя учителя.



Результаты конкурса будут объявлены в апреле 2017 года. Авторы трех лучших работ получат награды от Гуманитарной инициативы «Аврора», а создатели лучших пяти произведений получат уникальную возможность посетить церемонию вручения премии «Аврора», которая состоится 28 мая 2017 в столице Армении Ереване.



В период с 24 апреля по 28 мая 2017г. в Ереване будет организована выставка лучших работ, присланных на конкурс, а также несколько мастер-классов.



С вопросами участники могут обращаться по адресу art@auroraprize.com или по телефону +374 98 808917.