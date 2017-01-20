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«Аврора» объявила творческий конкурс


Фото: Aurora Prize


Ереван /Медиамакс/. Гуманитарная инициатива «Аврора» объявила творческий конкурс для детей от 7 до 14 лет.

На конкурс принимаются работы в виде рисунков, скульптур, керамики или батика, а также работы по дереву или в цифровом формате.

Все произведения должны выражать идеи гуманизма, мужества, самоотверженности, добра и веры в лучшее будущее.

Работы должны быть созданы после 1 января 2016 года.

Крайний срок подачи заявок - 31 марта 2017 года.

Участникам нужно сфотографировать свою работу и отправить снимок на art@auroraprize.com. В письме также нужно указать следующую информацию: имя, фамилию, возраст, название школы и/или художественной студии, а также имя учителя.

Результаты конкурса будут объявлены в апреле 2017 года. Авторы трех лучших работ получат награды от Гуманитарной инициативы «Аврора», а создатели лучших пяти произведений получат уникальную возможность посетить церемонию вручения премии «Аврора», которая состоится 28 мая 2017 в столице Армении Ереване.

В период с 24 апреля по 28 мая 2017г. в Ереване будет организована выставка лучших работ, присланных на конкурс, а также несколько мастер-классов.

С вопросами участники могут обращаться по адресу art@auroraprize.com или по телефону +374 98 808917.

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