1895 просмотров

Определен состав жюри конкурса короткометражных фильмов «Аврора»


Фото: Aurora Prize


Ереван /Медиамакс/. Гуманитарная инициатива «Аврора» объявила имена членов жюри конкурса короткометражных фильмов «Аврора».

Конкурс стартовал 20 декабря 2016 года. Команде экспертов предстоит выбрать лучшие ролики, посвященные идеям гуманизма, мужества и самоотверженности.

Возглавил жюри режиссер Эдгар Багдасарян.

«Каждое поколение живет иллюзией, что его время особенное. Мы тоже не исключение. И передать мы можем после себя исключительно культуру, и больше ничего. Базис культуры – гуманизм и любовь в самом всеобъемлющем смысле. Собственно, это и есть причина, почему мы занимаемся этим фестивалем», – сказал Эдгар Багдасарян.

Также в состав жюри войдут режиссеры Диана Кардумян и Арен Малакян, композитор и член креативного совета премии «Аврора» Маринэ Алэс и генеральный директор гуманитарной инициативы «Аврора» Арман Джилавян.

Гуманитарная инициатива «Аврора» вручит режиссеру лучшего фильма $ 4000 . Обладатели второго и третьего места получат $ 2000 и $ 1500 соответственно.

Крайний срок подачи заявок – 20 марта 2017.

Подробную информацию о конкурсе можно найти по ссылке.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Письмо герою «Авроры» | Январь 24, 2017 03:30
Александра Жаворонкова. Письмо герою «Авроры»

Письмо герою «Авроры» | Январь 24, 2017 02:41
Ирина Сагалаева. Письмо герою «Авроры»

Письмо герою «Авроры» | Январь 24, 2017 02:10
Ирина Рябкова. Письмо герою «Авроры»
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017