Определен состав жюри конкурса короткометражных фильмов «Аврора»

Ереван /Медиамакс/. Гуманитарная инициатива «Аврора» объявила имена членов жюри конкурса короткометражных фильмов «Аврора».

Конкурс стартовал 20 декабря 2016 года. Команде экспертов предстоит выбрать лучшие ролики, посвященные идеям гуманизма, мужества и самоотверженности.



Возглавил жюри режиссер Эдгар Багдасарян.



«Каждое поколение живет иллюзией, что его время особенное. Мы тоже не исключение. И передать мы можем после себя исключительно культуру, и больше ничего. Базис культуры – гуманизм и любовь в самом всеобъемлющем смысле. Собственно, это и есть причина, почему мы занимаемся этим фестивалем», – сказал Эдгар Багдасарян.



Также в состав жюри войдут режиссеры Диана Кардумян и Арен Малакян, композитор и член креативного совета премии «Аврора» Маринэ Алэс и генеральный директор гуманитарной инициативы «Аврора» Арман Джилавян.



Гуманитарная инициатива «Аврора» вручит режиссеру лучшего фильма $ 4000 . Обладатели второго и третьего места получат $ 2000 и $ 1500 соответственно.



Крайний срок подачи заявок – 20 марта 2017.



Подробную информацию о конкурсе можно найти по ссылке.