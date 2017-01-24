Группа Napalm Death выступит в Ереване

Ереван /Медиамакс/. 20 апреля в Ереване выступит британская рок-группа Napalm Death - одна из наиболее известных в стиле death metal.
Об этом сообщает организатор концерта – компания Zhesht Events
Место проведения концерта пока не объявлено.
Медиамакс отмечает, что в ноябре 2015 года Zhesht Events организовала в Ереване концерт thrash metal группы Sepultura.
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