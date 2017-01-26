Карен Карапетян: «Элите надо меняться»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян считает, что «если в обществе есть претензии к элите, ей надо меняться».

«Элита - это в некотором роде «фасад» общества и «фасад» нации. И если в обществе есть проблемы, недопонимания, претензии к элите, ей надо меняться», - сказал премьер-министр в интервью телекомпании «МИР-24».



Комментируя слова президента Армении о том, что он связывает успех реформ с именем премьер-министра, Карен Карапетян сказал:



«Если президент называет меня реформатором, то для меня это прежде всего ответственность. Во всяком случае, я должен организовать свою работу так, чтобы не только президент называл меня «реформатором»».



Говоря о созданном недавно Центре стратегических инициатив, глава правительства сказал, что «это площадка государственно-частного партнерства, где присутствуют наши известные соотечественники, живущие за рубежом».



«Мы «вдолгую» просматриваем то, что нужно будет делать. Центр - очень интересная инициатива, на ней мы собираем всех заинтересованных, генерирующих идеи армян или не армян», - отметил Карен Карапетян.