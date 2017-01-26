Начнутся шаги по созданию армяно-российского фонда

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня на заседании правительства отдал распоряжения, связанные с достигнутыми в ходе визита в Россию договоренностями.

Министру экономического развития и инвестиций Сурену Караяну поручено начать активную работу с соответствующими ведомствами РФ по созданию армяно-российского инвестиционного фонда.



Сурену Караяну также поручено в сотрудничестве с российской стороной предпринять необходимые действия по привлечению российского капитала в Зону свободной торговли, которая будет создана в Мегри.



Учитывая, что граждане России отныне смогут посещать Армению по внутренним паспортам, Государственному комитету по туризму поручено разработать широкий туристический пакет и до 1 марта представить в аппарат правительства отчет о проделанной работе.



В связи с периодически возникающими из-за неблагоприятных погодных условий ограничениями на дороге Степанцминда-Ларс, министру транспорта, связи и информационных технологий поручено обсудить с российской и грузинской сторонами и к 1 марта представить правительству предложения по организации транспортных перевозок по альтернативному маршруту.