Опубликован список бизнесменов из РФ, заявивших о поддержке премьера

Ереван /Медиамакс/. Сегодня опубликован список армянских бизнесменов и предпринимателей России, принявших накануне заявление о готовности «принять посильное участие в совместных с правительством Армении инициативах и бизнес-программах».

Авторы принятого 25 января заявления, в частности, отметили, что «полностью поддерживают усилия, предпринимаемые руководством страны во главе с президентом С.Саргсяном и премьер-министром К.Карапетяном, направленные на проведение в Армении глубоких реформ с опорой на потенциал всего армянства».



Под заявлением подписались:



1. Авагумян Камо, Председатель совета директоров компании “Авилон”

2. Амбарцумян Сергей, Председатель совета директоров ОАО концерна “МонАрх”

3. Багдасарян Карен, Предприниматель

4. Бегларян Мхитар, Предприниматель

5. Варданян Рубен, Президент компании “Варданян, Бройтман и партнеры”

6. Варжапетян Артур, Президент компании “Лудинг”

7. Геворгян Гагик, Генеральный директор "Эстет" холдинг

8. Гулян Эдуард, Президент группы компаний “Инкомреалинвест”

9. Енгибарян Ваге, Предприниматель

10. Закарян Гагик, Председатель банка “Юнистрим”

11. Заргарян Гарлем, Председатель совета директоров группы компаний “Строй Мир групп”

12. Карапетян Арменак, Предприниматель

13. Карапетян Артур, Генеральный директор компании “Инжглобал”

14. Карапетян Самвел, Президент группы компаний “Ташир”

15. Карапетян Сейран, Генеральный директор ЗАО "Фор Дирекшнс"

16. Кочарян Арам, Предприниматель

17. Магакелян Гайк, Генеральный директор компании “Афина Палада”

18. Манукян Константин, Председатель совета директоров компании “GP Group”

19. Мирзоян Артур, Предприниматель

20. Наджарян Сурен, Президент группы компаний “ИНТЕС”

21. Саргсян Самвел, Генеральный директор концерна ЗАО “Лусине”

22. Саркисов Сергей, Президент страховой компании “Ресо Гарантия”

23. Саркисян Вагаршак, Предприниматель

24. Степанян Геннадий, Генеральный директор ЗАО “Стинком”

25. Татулян Рубен, Председатель совета директоров спа-отелей ЗАО “Весна”

26. Тер-Аванесов Александр, Старший вице-президент Банк ВТБ

27. Тосунян Гарегин, Президент ассоциации российских банков

28. Хачатрян Ашот, Президент корпорации “Карен” и торгового дома “Принц Плаза”

29. Хачатурянц Ашот, Генеральный директор Сбербанк капитал

30. Шахазизян Армен, Генеральный директор компании “Лудинг”.