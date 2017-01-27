Сирийские армяне обменялись опытом интеграции в Армении

Ереван /Медиамакс/. В рамках инициативы «Помощь армянам Сирии» фонда «Инициативы развития Армении» (IDeA) сегодня в Ереване состоялась встреча, посвященная вопросам интеграции сирийских армян и оценке их потребностей.

На встрече присутствовали более 50 сирийских армян, 16 из которых переехали в Армению в рамках инициативы фонда IDeA. Организаторами встречи выступили фонд IDeA, организации Repat Armenia и Mission Armenia, при поддержке Всеармянского благотворительного союза (AGBU).



На встречу были приглашены также сирийские армяне, которые переехали в Армению в течение последних лет. Они рассказали новоприбывшим соотечественникам о своем опыте работы и жизни на исторической родине.



«Очень важно, чтобы сирийские армяне преодолели психологические трудности, связанные с интеграцией. Поэтому мы решили организовать обмен опытом между недавно переехавшими в Армению и вернувшимися ранее сирийскими армянами», - сказал руководитель организации Repat Armenia Вардан Марашлян.



На встречу были приглашены также руководители ряда компаний и организаций, которые представили открытые вакансии.



По словам руководителя инициативы «Помощь армянам Сирии» Армена Минасяна, в центре внимания фонда IDeA находятся не только армяне, живущие в Алеппо, но и те, кто переехал в Армению.



«Эта встреча, которую мы организовали вместе с нашими партнерами, дает хорошую уникальную возможность обсудить проблемы, связанные с интеграцией сирийских армян, правильно оценить их потребности и найти возможности обеспечить их работой. Мы планируем регулярно проводить подобные встречи», - сказал глава инициативы «Помощь армянам Сирии».