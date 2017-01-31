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В Брюсселе отметили 25-летие армянской армии


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. В Армянском доме Брюсселя состоялся концерт музыкального ансамбля «Братья Карапетян», посвященный 25-летию формирования Вооруженных сил Армении.

В МИД отметили, что мероприятие было организовано под эгидой посольства Армении в Бельгии и Армянской миссии в НАТО совместно с молодежным союзом «Айаса» и комиссией по культуре Армянского дома Брюсселя. 

Посол Армении в Бельгии Татул Маркарян отметил, что «пока армянская армия надежно защищает границы Армении, необходимо направить усилия дипломатических, лоббистских и общинных структур на защиту прав армянского народа на международной арене и последовательно противостоять всяческим попыткам агрессии».

В мероприятии участвовал также глава Армянской миссии в НАТО Армен Едигарян.

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