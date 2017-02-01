Посол ЕС предлагает сделать 2017-й годом борьбы с коррупцией

Ереван/Медиамакс/. Глава Делегации ЕС в Армении Петр Свитальский сказал сегодня, что хотел бы сделать 2017-й годом борьбы с коррупцией.

«Мы верим, что этот год позволит сделать решительный шаг в борьбе с коррупцией», - сказал дипломат, выступая на пресс-конференции, посвященной старту информационной кампании «Остановим коррупцию».



Он приветствовал действия нового правительства и гражданского общества Армении, которые проявились в ряде законодательных инициатив.



«Цель капании – пропаганда борьбы с коррупцией среди широких слоев армянского общества. Успех данной инициативы во многом зависит от реакции простых людей», - сказал Петр Свитальский.



Замминистра юстиции Армении Сурен Крмоян, в свою очередь, сказал, что для эффективности борьбы с коррупцией «важно использование человеческих ресурсов и ряда инновационных инструментов».



«Электронные инструменты позволяют обеспечить прозрачность и эффективность. Мы хотим добиться этого», - отметил он.



Глава Армянской ассоциации юристов Карен Задоян отметил, что борьба с коррупцией за последние шесть месяцев дала довольно серьезные результаты, и это в немалой степени связано с апрельской войной.



Карен Задоян сообщил, что скоро будет создана электронная платформа, на которой граждане смогут анонимно оставлять сообщения о коррупционных преступлениях.