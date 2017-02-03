Посол США: апрельская война выявила разъедающую роль коррупции

Ереван /Медиамакс/. Посол США в Армении Ричард Миллс сказал, что Армении предстоит еще многое сделать в сфере борьбы с коррупцией.

«Радует и внушает надежду, что премьер-министр Карапетян упоминает борьбу с коррупцией в своих публичных выступлениях в качестве приоритетного направления. Меня обнадеживает то, что все больше людей в Армении прямо говорят о том, как коррупция сказывается на них», - сказал дипломат, выступая 1 февраля перед представителями Армяно-американской торговой палаты.



Посол США отметил, что «в дни четырехдневной апрельской войны и после нее в общественных дискуссиях стало обсуждаться разрушительное воздействие, которое коррупция может иметь в вопросах национальной безопасности».



Чтобы добиться содержательного прогресса в борьбе с коррупцией, провительство должно проявить политическую волю, сказал Ричард Миллс.



«Правительство должно укрепить и наделить полномочиями общественные институты на всех уровнях, и дать четкое указание сверху, что коррупция отныне неприемлема, и никто не может быть выше закона», - сказал посол США.



Он предложил правительству усилить роль и ответственность Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц и рассмотреть возможность создания полностью независимого антикоррупционного органа.