Премьер предложил конкретизировать статьи УК об уклонении от налогов

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал сегодня, что в Уголовном кодексе следует конкретизировать составы преступлений по уклонению от налогов, пошлин и других обязательных выплат.

Премьер сказал, что правительство должно выступить с соответствующей законодательной инициативой.



Карен Карапетян отметил, что для развития экономики большое значение имеет создание благоприятных условий для улучшения бизнес-климата. В этом контексте премьер предложил правоохранительным органам максимально избегать вмешательства в деятельность хозяйствующих субъектов и применять наказания только в крайних случаях.