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Премьер предложил конкретизировать статьи УК об уклонении от налогов


Карен Карапетян
Карен Карапетян

Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал сегодня, что в Уголовном кодексе следует конкретизировать составы преступлений по уклонению от налогов, пошлин и других обязательных выплат.

Премьер сказал, что правительство должно выступить с соответствующей законодательной инициативой.

Карен Карапетян отметил, что для развития экономики большое значение имеет создание благоприятных условий для улучшения бизнес-климата. В этом контексте премьер предложил правоохранительным органам максимально избегать вмешательства в деятельность хозяйствующих субъектов и применять наказания только в крайних случаях.

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