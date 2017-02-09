Правительство углубит связи с Диаспорой

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил сегодня министру Диаспоры вместе со другими представителями исполнительной власти разработать совместную программу по углублению сотрудничества с известными специалистами, менеджерами и организациями из Диаспоры.

Министру образования и науки Армении поручено вместе с министром Диаспоры в двухмесячный срок разработать план решения проблем образовательных учреждений Диаспоры, повышения уровня знания родного языка среди молодежи, разработки новых учебных программ и электронных учебников и подготовки учителей.



Министру экономического развития и инвестиций поручено через Министерство Диаспоры в течение двух недель представить предпринимателям из Диаспоры существующие инвестиционные программы.



Министрам культуры, а также спорта и молодежи поручено совместно с Министерством Диаспоры в двухмесячный срок разработать программу по сохранению армянской идентичности среди Диаспоры, пропаганде армянских ценностей и повышения осведомленности об Армении.