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Миллс: США поддержат «реальных борцов» с коррупцией


Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Посол США Ричард Миллс сказал сегодня, что в сфере борьбы с коррупцией еще предстоит многое сделать, и Соединенные Штаты готовы поддержать правительство Армении в этом вопросе.

Посол сказал об этом на встрече с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном, на которой присутствовала также глава армянского офиса Международного агентства развития США (USAID) Дебора Грисер.

«Готовность США помогать Армении в борьбе с коррупцией не подлежит сомнению. Мы готовы работать с государственными структурами Армении, которые проявляют реальную волю по борьбе с коррупцией», - сказал Ричард Миллс, приветствуя публичные заявления и действия премьер-министра Армении в этом отношении.

По просьбе Ричарда Миллса премьер-министр представил детали, связанные с созданием независимого органа на базе Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц.

«В успехе борьбы против коррупции и обеспечении ее последовательности я считаю  важным активную гражданскую позицию общества, действенную обратную связь между правительством и обществом, а также конструктивное сотрудничество с партнерскими организациями. Хочу еще раз подчеркнуть, что правительство открыто для обсуждений и предложений», - сказал премьер-министр.

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