1076 просмотров

Создана комиссия по вопросам приграничных сел



Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял сегодня решение о создании межведомственной комиссии по решению проблем приграничных общин.

Комиссию возглавил министр обороны Армении Виген Саргсян, который в трехмесячный срок должен представить предложения по решению экономических и другого рода проблем приграничных сел.

Предложения, в частности, касаются:

- строительства оград напротив школ и детских садов в приграничных общинах,
- строительства убежищ, защищающих от обстрелов со стороны противника,
- предоставления оружия жителям приграничных сел, чтобы они могли организовать самозащиту в случае обострения ситуации,
- ремонта дорог, ведущих к участкам сельскохозяйственного назначения,
- планирования инвестиционных программ в приграничных общинах.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Политика | Февраль 13, 2017 16:23
Блок «Оганян-Раффи-Осканян» подписал меморандум

Общество | Февраль 13, 2017 15:45
Серж Саргсян поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера

Общество | Февраль 13, 2017 14:55
Создана комиссия по вопросам приграничных сел
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017