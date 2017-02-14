Создана комиссия по вопросам приграничных сел

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял сегодня решение о создании межведомственной комиссии по решению проблем приграничных общин.
Комиссию возглавил министр обороны Армении Виген Саргсян, который в трехмесячный срок должен представить предложения по решению экономических и другого рода проблем приграничных сел.
Предложения, в частности, касаются:
- строительства оград напротив школ и детских садов в приграничных общинах,
- строительства убежищ, защищающих от обстрелов со стороны противника,
- предоставления оружия жителям приграничных сел, чтобы они могли организовать самозащиту в случае обострения ситуации,
- ремонта дорог, ведущих к участкам сельскохозяйственного назначения,
- планирования инвестиционных программ в приграничных общинах.
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