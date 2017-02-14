Создана комиссия по вопросам приграничных сел

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял сегодня решение о создании межведомственной комиссии по решению проблем приграничных общин.

Комиссию возглавил министр обороны Армении Виген Саргсян, который в трехмесячный срок должен представить предложения по решению экономических и другого рода проблем приграничных сел.



Предложения, в частности, касаются:



- строительства оград напротив школ и детских садов в приграничных общинах,

- строительства убежищ, защищающих от обстрелов со стороны противника,

- предоставления оружия жителям приграничных сел, чтобы они могли организовать самозащиту в случае обострения ситуации,

- ремонта дорог, ведущих к участкам сельскохозяйственного назначения,

- планирования инвестиционных программ в приграничных общинах.