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Серж Саргсян поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера


Франка-Вальтера Штайнмайер и Серж Саргсян
Франка-Вальтера Штайнмайер и Серж Саргсян

Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием на пост президента Германии.

Серж Саргсян выразил уверенность, что значительный опыт Франка-Вальтера Штайнмайера и пройденный им богатый государственно-политический путь наилучшим образом послужат дальнейшему развитию Германии. 

Президент Армении с удовлетворением констатировал, что между Арменией и Германией за последние годы активировались политический диалог на высшем уровне и взаимные визиты.

«Сегодня Германия является также первостепенным экономическим партнером и донором Армении, это постоянный соратник широкомасштабных реформ, проходящих  в нашей стране.

Я придаю важность тому обстоятельству, что наше партнерство базируется не только на взаимных интересах, но и на общих ценностях. Свидетельством этому является принятие резолюции о признании Геноцида армян со стороны германского Бундестага в прошлом году.

Будучи лично знаком с Вашим профессионализмом и патриотизмом, я уверен, что в период Вашей деятельности отношения наших стран не только сохранят нынешнюю динамику, но и получат новый стимул, во благо процветания наших стран и народов», - сказал президент Армении.

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