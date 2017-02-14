Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием на пост президента Германии.

Серж Саргсян выразил уверенность, что значительный опыт Франка-Вальтера Штайнмайера и пройденный им богатый государственно-политический путь наилучшим образом послужат дальнейшему развитию Германии.



Президент Армении с удовлетворением констатировал, что между Арменией и Германией за последние годы активировались политический диалог на высшем уровне и взаимные визиты.



«Сегодня Германия является также первостепенным экономическим партнером и донором Армении, это постоянный соратник широкомасштабных реформ, проходящих в нашей стране.



Я придаю важность тому обстоятельству, что наше партнерство базируется не только на взаимных интересах, но и на общих ценностях. Свидетельством этому является принятие резолюции о признании Геноцида армян со стороны германского Бундестага в прошлом году.



Будучи лично знаком с Вашим профессионализмом и патриотизмом, я уверен, что в период Вашей деятельности отношения наших стран не только сохранят нынешнюю динамику, но и получат новый стимул, во благо процветания наших стран и народов», - сказал президент Армении.