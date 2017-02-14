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В Армении составят карту сейсмических рисков


Фото: МЧС


Ереван/Медиамакс/. Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении и Всемирный банк будут сотрудничать в рамках «Национальной программы по управлению рисками стихийных бедствий».

Согласно сообщению МЧС, накануне министр по чрезвычайным ситуациям Давид Тоноян обсудил с представителями миссии технической поддержки ВБ направления  и задачи разработки национальной стратегии по управлению рисками.

В рамках программы планируется осуществить общую оценку и составить карту сейсмических рисков, чтобы в дальнейшем использовать собранные данные при составлении требований к строительным нормам.

Стороны также обсудили работу, осуществляемую для изучения возможностей по управлению рисками. Сюда входят расчет возможных финансовых рисков в результате стихийных бедствий в Армении, основные проблемы финансовой устойчивости страны, а также возможные бюджетные механизмы для нейтрализации последствий стихийных бедствий.

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