В Армении составят карту сейсмических рисков

Ереван/Медиамакс/. Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении и Всемирный банк будут сотрудничать в рамках «Национальной программы по управлению рисками стихийных бедствий».

Согласно сообщению МЧС, накануне министр по чрезвычайным ситуациям Давид Тоноян обсудил с представителями миссии технической поддержки ВБ направления и задачи разработки национальной стратегии по управлению рисками.



В рамках программы планируется осуществить общую оценку и составить карту сейсмических рисков, чтобы в дальнейшем использовать собранные данные при составлении требований к строительным нормам.



Стороны также обсудили работу, осуществляемую для изучения возможностей по управлению рисками. Сюда входят расчет возможных финансовых рисков в результате стихийных бедствий в Армении, основные проблемы финансовой устойчивости страны, а также возможные бюджетные механизмы для нейтрализации последствий стихийных бедствий.