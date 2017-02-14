Армения направила гуманитарную помощь Сирии

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Сирию была доставлена очередная партия гуманитарной помощи из Армении, предназначенная для пострадавшего в ходе военных действий населения.
В минобороны Армении отметили, что доставка была организована согласно договоренности между оборонными ведомствами Армении и России и по поручению президента Армении.
18 тонн гуманитарной помощи (в основном - продовольствие) были доставлены в Сирию на самолетах Ил-76 ВКС России.
В аэропорту «Эребуни» за отправкой груза следили министр обороны Армении Виген Саргсян и посол России в Армении Иван Волынкин.
Груз сопровождают представители министерств обороны, по чрезвычайным ситуациям и диаспоры Армении, которые будут заниматься организацией распределения помощи в Сирии.
В ближайшее время планируется доставить в Сирию еще одну партию гуманитарной помощи из Армении.
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