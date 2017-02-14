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Армения направила гуманитарную помощь Сирии


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Сирию была доставлена очередная партия гуманитарной помощи из Армении, предназначенная для пострадавшего в ходе военных действий населения.

В минобороны Армении отметили, что доставка была организована согласно договоренности между оборонными ведомствами Армении и России и по поручению президента Армении.

18 тонн гуманитарной помощи (в основном - продовольствие) были доставлены в Сирию на самолетах Ил-76 ВКС России.

В аэропорту «Эребуни» за отправкой груза следили министр обороны Армении Виген Саргсян и посол России в Армении Иван Волынкин.

Груз сопровождают представители министерств обороны, по чрезвычайным ситуациям и диаспоры Армении, которые будут заниматься организацией распределения помощи в Сирии.

В ближайшее время планируется доставить в Сирию еще одну партию гуманитарной помощи из Армении.

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