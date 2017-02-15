Гуманитарная помощь Армении доставлена в Латакию

Ереван /Медиамакс/. Гуманитарная помощь, отправленная из Армении в Сирию, уже доставлена в армянскую церковь Св. Богородицы в Латакии, сообщает МИД Армении.

Накануне на самолете Ил-76 ВВС России в Сирию была отправлена гуманитарная помощь. Груз весом 18 тонн состоял в основном из продуктов питания.



Доставка гуманитарной помощи была организована согласно договоренности между оборонными ведомствами Армении и России по поручению президента Армении.