Гуманитарная помощь Армении доставлена в Латакию

Ереван /Медиамакс/. Гуманитарная помощь, отправленная из Армении в Сирию, уже доставлена в армянскую церковь Св. Богородицы в Латакии, сообщает МИД Армении.
Накануне на самолете Ил-76 ВВС России в Сирию была отправлена гуманитарная помощь. Груз весом 18 тонн состоял в основном из продуктов питания.
Доставка гуманитарной помощи была организована согласно договоренности между оборонными ведомствами Армении и России по поручению президента Армении.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.