Премьер призвал студентов «проявлять бунтарский дух»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал сегодня, что необходимо сделать систему образования в Ереванском государственном университете (ЕГУ) более современной и эффективной.

Об этом премьер-министр сказал на встрече с преподаватями и студентами ЕГУ.



«Что бы мы ни делали, это нужно делать разумно и продуманно, чтобы наша страна развивалась. Других вариантов нет. Для нас это императив. Наш основной капитал – люди, и они должны быть образованными и грамотными», - сказал глава правительства.



Карен Карапетян подчеркнул, что для достижения успеха любая структура должна соответствовать тенденциям рынка.



«Сегодня на рынке ИТ ежегодно требуются 2000 качественных специалистов, и нужно целенаправленно работать над активизацией связей бизнес-вузы, чтобы удовлетворить существующий спрос», - сказал премьер.



Он призвал студентов быть более активными и выражать свое мнение.



«Встреча с вами крайне важна для моей команды, потому что даже в советские годы преподаватели и студенты ЕГУ отличались свободомыслием и, в хорошем смысле, непокорностью и неприспособляемостью», - сказал Карен Карапетян, который является выпускником факультета прикладной математики ЕГУ.



Премьер заявил также, что сегодня запускается инициатива для стартапов.



«Мы объявим конкурс и будем финансировать бизнес-планы студентов ЕГУ, которые займут первые три места. Также нам нужно пополнить команду, и мы открыты для любых инициатив. Мы готовы обсудить в Центре стратегических инициатив любую идею, касающуюся развития нашей страны», - отметил глава правительства, призвав студентов использовать эту платформу.