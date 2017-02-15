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Премьер призвал студентов «проявлять бунтарский дух»


Фото: PAN Photo

Фото: PAN Photo

Фото: PAN Photo

Фото: PAN Photo

Фото: PAN Photo

Фото: PAN Photo

Фото: PAN Photo

Фото: PAN Photo

Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал сегодня, что необходимо сделать систему образования в Ереванском государственном университете (ЕГУ) более современной и эффективной.

Об этом премьер-министр сказал на встрече с преподаватями и студентами ЕГУ.

«Что бы мы ни делали, это нужно делать разумно и продуманно, чтобы наша страна развивалась. Других вариантов нет. Для нас это императив. Наш основной капитал – люди, и они должны быть образованными и грамотными», - сказал глава правительства.

Карен Карапетян подчеркнул, что для достижения успеха любая структура должна соответствовать тенденциям рынка.

«Сегодня на рынке ИТ ежегодно требуются 2000 качественных специалистов, и нужно целенаправленно работать над активизацией связей бизнес-вузы, чтобы удовлетворить существующий спрос», - сказал премьер.

Он призвал студентов быть более активными и выражать свое мнение.

«Встреча с вами крайне важна для моей команды, потому что даже в советские годы преподаватели и студенты ЕГУ отличались свободомыслием и, в хорошем смысле, непокорностью и неприспособляемостью», - сказал Карен Карапетян, который является выпускником факультета прикладной математики ЕГУ.

Премьер заявил также, что сегодня запускается инициатива для стартапов.

«Мы объявим конкурс и будем финансировать бизнес-планы студентов ЕГУ, которые займут первые три места. Также нам нужно пополнить команду, и мы открыты для любых инициатив. Мы готовы обсудить в Центре стратегических инициатив любую идею, касающуюся развития нашей страны», - отметил глава правительства, призвав студентов использовать эту платформу.

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