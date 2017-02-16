Иностранцам упростят въезд в Армению

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил сегодня на заседании правительства упростить порядок предоставления въездных виз иностранным гражданам.

Начальнику Полиции поручено в течение недели разработать и представить на утверждение правительства проект решения, согласно которому будет ликвидировано требование о заполнении анкеты-заявки иностранцами на пограничных пропускных пунктах.



Министру финансов поручено изучить и представить соответствующее предложение, по которому на пропускных пунктах государственной границы Армении оплату визового сбора можно было бы осуществлять безналичным путем.