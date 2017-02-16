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Иностранцам упростят въезд в Армению


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил сегодня на заседании правительства упростить порядок предоставления въездных виз иностранным гражданам.

Начальнику Полиции поручено в течение недели разработать и представить на утверждение правительства проект решения, согласно которому будет ликвидировано требование о заполнении анкеты-заявки иностранцами на пограничных пропускных пунктах.

Министру финансов поручено изучить и представить соответствующее предложение, по которому на пропускных пунктах государственной границы Армении оплату визового сбора можно было бы осуществлять безналичным путем.

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