В Армении оптимизируют здания, занятые госструктурами

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил сегодня на заседании правительства изучить целесообразность использования помещений государственными структурами.
Руководителям всех органов исполнительной власти премьер-министр поручил совместно с Управлением по управлению государственным имуществом в месячный срок изучить эффективность использования занятых зданий и представить совместные предложения по оптимизации и более целевому использованию помещений.
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