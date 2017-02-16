В Армении оптимизируют здания, занятые госструктурами

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил сегодня на заседании правительства изучить целесообразность использования помещений государственными структурами.

Руководителям всех органов исполнительной власти премьер-министр поручил совместно с Управлением по управлению государственным имуществом в месячный срок изучить эффективность использования занятых зданий и представить совместные предложения по оптимизации и более целевому использованию помещений.