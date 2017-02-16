415 просмотров

В Армении оптимизируют здания, занятые госструктурами


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил сегодня на заседании правительства изучить целесообразность использования помещений государственными структурами.

Руководителям всех органов исполнительной власти премьер-министр поручил совместно с Управлением по управлению государственным имуществом в месячный срок изучить эффективность использования занятых зданий и представить совместные предложения по оптимизации и более целевому использованию помещений.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Общество | Февраль 16, 2017 15:31
UWC Дилижан присоединился к движению One billion rising

Нагорный Карабах | Февраль 16, 2017 15:19
Маркедонов: Проблема Карабаха не на первом плане для РФ

Армия и Полиция | Февраль 16, 2017 14:59
Солдат погиб в результате падения бульдозера
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017