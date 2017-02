UWC Дилижан присоединился к движению One billion rising

Ереван/Медиамакс/. Студенты UWC Дилижан, обеспокоенные проблемами равноправия и продвижения женщин, решили присоединиться к международному движению One billion rising и распространить его в Армении.

18 февраля в 15:00 колледж UWC Дилижан совместно с United Ambassadors at Large for Global Integration и общинным центром Дилижана организует мероприятие, цель которого – продвижение ценностей и миссии UWC, а также повышение информированности о насилии против женщин.



Идеи движения One billion rising получат воплощение в UWC Дилижан посредством культуры, танцев, песен и поэзии. В мероприятии примут участие жители Дилижана, представители действующих в Армении общественных организаций и гости из разных стран.



Среди участников – главный врач детского противотуберкулезного санатория «Дилижан» Евгения Ованнисян, представитель Международного валютного фонда в Армении Тереза Дабан Санчес, руководитель программ Всемирного банка в Армении, Европе и Центральной Азии Лора Бейли, глава United Ambassadors at Large - for global integration США Гразиела Сиеф, руководитель сайта Disabilityinfo Зара Батоян, координатор программы UNDP «Женщины в местных демократических процессах» Наталия Арутюнян, директор центра креативных технологий ТУМО Мари Лу Папазян.