Президент: Мы не обещаем превратить Армению в рай

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня, что «Армения стоит на пороге серьезной трансформации».

«Мы осуществляем переход к парламентской форме правления и обязаны сделать это без потрясений. В этот период мы также обязаны обеспечить стабильность и законность», -сказал президент, выступая на съезде Союза добровольцев «Еркрапа».



«Республиканская партия Армении идет на предстоящие выборы с сильной командой, с деятелями, которые готовы, получив поддержку народа, озвучивать позицию Армении с трибун в Москве, Брюсселе, Вашингтоне, в эфире мировых СМИ.



Они будут готовы ежедневным трудом воплощать в жизнь Конституцию, а свои принципы в любых спорах продвигать только силой мысли, риторики и воли. Они не будут обманывать людей и говорить, что через год превратят Армению в рай. Не будут давать ложных обещаний о том, что если голосовать за них, то электричество и газ станут бесплатными. Не будут говорить, что молодежь не станут забирать в армию. Они будут говорить лишь то, что в силах осуществить. Они будут говорить, что будут вести нашу страну вперед каждый день», - сказал президент.