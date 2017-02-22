475 просмотров

Президент посетил Центр стратегических инициатив


Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян посетил сегодня Центр стратегических инициатив.

Исполнительный директор центра Александр Хачатурян представил президенту стратегию, приоритетные направления и сферы деятельности центра, а также проделанную по сей день работу, краткосрочные и долгосрочные планы. 

Серж Саргсян приветствовал последовательность, практичный подход и деловой настрой центра, созданного несколько месяцев назад по инициативе премьер-министра.

Президент представил свои подходы и замечения относительно работ, проводимых в отдельных, считающихся приоритетными сферах, отметил важность того, чтобы работа основывалась на программах с измеримыми результатами и выразил готовность поддерживать центр по мере необходимости.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Февраль 22, 2017 16:27
Готовится новая встреча в Саргсян-Путин

Общество | Февраль 22, 2017 15:47
Президент посетил Центр стратегических инициатив

Армия и Полиция | Февраль 22, 2017 15:11
Отношения Армении с НАТО никогда не будут направлены против России, заявил министр
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017