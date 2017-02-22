Президент посетил Центр стратегических инициатив

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян посетил сегодня Центр стратегических инициатив.
Исполнительный директор центра Александр Хачатурян представил президенту стратегию, приоритетные направления и сферы деятельности центра, а также проделанную по сей день работу, краткосрочные и долгосрочные планы.
Серж Саргсян приветствовал последовательность, практичный подход и деловой настрой центра, созданного несколько месяцев назад по инициативе премьер-министра.
Президент представил свои подходы и замечения относительно работ, проводимых в отдельных, считающихся приоритетными сферах, отметил важность того, чтобы работа основывалась на программах с измеримыми результатами и выразил готовность поддерживать центр по мере необходимости.
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