Президент посетил Центр стратегических инициатив

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян посетил сегодня Центр стратегических инициатив.

Исполнительный директор центра Александр Хачатурян представил президенту стратегию, приоритетные направления и сферы деятельности центра, а также проделанную по сей день работу, краткосрочные и долгосрочные планы.



Серж Саргсян приветствовал последовательность, практичный подход и деловой настрой центра, созданного несколько месяцев назад по инициативе премьер-министра.



Президент представил свои подходы и замечения относительно работ, проводимых в отдельных, считающихся приоритетными сферах, отметил важность того, чтобы работа основывалась на программах с измеримыми результатами и выразил готовность поддерживать центр по мере необходимости.