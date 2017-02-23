Утвержден проект развития национального парка «Дилижан»

Ереван /Медиамакс/. Правительство Армении одобрило сегодня план развития национального парка «Дилижан» в 2017-2026 гг., а также проект решения о соответствующих приоритетных мероприятиях.

Как отметил министр охраны природы Армении Арцвик Минасян, благодаря реализации плана, национальный парк «Дилижана» получит известность как примечательная природная зона, полностью соответствующая требованиям категории II (национальный парк) Международного союза охраны природы (IUCN).



Ожидается, что национальный парк «Дилижан» заинтересует международных доноров, стабильный рост экотуризма будет способствовать направленным на развитие сел мероприятиям и окажет мультипликативное действие на экономическое развитие, а создание новых рабочих мест приведет к повышению уровня жизни.