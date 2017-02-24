Карена Карапетяна принял Илия Второй

Ереван /Медиамакс/. Католикос-патриарх Грузии Илия Второй выразил уверенность, что визит премьер-министра Армении Карена Карапетяна в Грузию будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению армяно-грузинских связей.

«Сотрудничество наших двух церквей строится на теплых и дружественных отношениях. Правительства двух стран должны делать все возможное для развития сотрудничества и обеспечения дружбы народов. Мы рады, что сегодня армянская культура процветает. Но, в то же время, нельзя довольствоваться прошлым, тем, что было сделано прежде. Нужно думать о том, как обеспечить благоденствие наших народов в будущем»,- сказал грузинский католикос в Тбилиси на встрече с Кареном Карапетяном.



Армянский премьер выразил удовлетворение результатами переговоров с грузинскими партнерами в ходе визита.



«Существует большой потенциал развития сотрудничества между двумя братскими народами, и мы готовы принять необходимые меры для его реализации», - сказал Карен Карапетян.



Глава армянского правительства выразил благодарность за внимание грузинских властей и церкви к армянским культурным ценностям.